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Коронавирус в Крыму

Седьмой антирекорд подряд: коронавирус в Севастополе

В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 149 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Это новый максимум за весь период пандемии в регионе. Ранее наибольший суточный прирост заболевших COVID-19 фиксировался 22 июля и составил 142 человека. 

Уже неделю число новых заболевших в Севастополе превышает максимумы за весь период пандемии. 17 июня в правительстве города сообщили о повторении абсолютного рекорда – 125 новых случаях COVID-19. С тех пор число выявленных больных продолжает стабильно увеличиваться.

За минувшие сутки зарегистрировано еще четыре смерти от последствий коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 19 468 человек, 816 не смогли справиться с болезнью.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

386 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки. За 22 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 386 случаев новой коронавирусной инфекции.

Власти Ялты просят увеличить в городе коечный фонд для ковидных больных. Власти Ялты совместно с руководством ФМБА принимают меры по расширению возможностей медучреждений города для госпитализации ковидных пациентов.

Резкий скачок COVID-19 в Севастополе: новый суточный рекорд. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 142 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Власти Крыма не против вакцинации жителей полуострова в Украине. В министерстве здравоохранения российского правительства Крыма сообщили, что вакцинация крымчан от коронавирусной инфекции в Украине будет признаваться на полуострове в случае, если прививка сделана «официально зарегистрированными вакцинами и курс состоял из получения двух доз».

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