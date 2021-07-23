Прогноз погоды в Крыму на пятницу 23 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 23 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 26, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северный 9 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 89 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 22 до 27, ночью около 22 градусов. Ветер северный 9 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 71 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-западный 24 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 80 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью около 21 градусов. Ветер северо-западный 22 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 78 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 22 до 25, ночью около 22 градусов. Ветер северо-западный 25 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 78 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер северо-западный 23 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 78 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-западный 19 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 83 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 27, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер С 23 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 80 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью около 17 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 80 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью около 17 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 85 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 28 градусов тепла. По городам: в Алуште - 26, в Евпатории - 27, на мысе Казантип в Азовском море - 29, в Керчи - 29, в Николаевке - 27, в Севастополе - 25, в Судаке - 27, на Тарханкуте - 27, в Феодосии - 27, в Ялте - 26 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 27, в Египте - 27, на Кипре - 27, в Одессе - 27, в Сочи - 27, в Турции - 28, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Новая напасть: море в Крыму прогрелось до небывалых значений. Над Крымом нависла новая угроза: море прогрелось до небывалых значений, существенно увеличив риск распространения кишечных инфекций.

Шторм надвигается на Севастополь: город готовится к ухудшению погоды. Сильный дождь с грозой и шквалистым ветром прогнозируют в Севастополе 22 июля, объявлено штормовое предупреждение.

Прогноз погоды в Крыму на среду 21 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 21 июля.

Ливни возвращаются в Крым: МЧС объявило штормовое предупреждение. В среду и четверг в Крыму прогнозируются сильные ливни с грозами, град и шквалистый ветер.