Посетитель изрисовал краской Ливадийский дворец-музей

Бойцы Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который разрисовал статую химеры в Ливадийском дворце.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

«Наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что в Ливадийском дворце-музее сработала кнопка «тревожной» сигнализации, – говорится в сообщении. – Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что один из посетителей дворца-музея с помощью аэрозольного баллончика с краской разрисовал красным цветом каменную скульптуру химеры, которая украшает балюстраду внешней лестницы архитектурного памятника».

Росгвардейцы задержали нарушителя, которым оказался 33-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушитель передан сотрудникам территориального отдела МВД для разбирательства.

В соответствии с действующим законодательством, мужчину могут привлечь к уголовной ответственности по статье 214 УК РФ – вандализм.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе большое дерево рухнуло на микроавтобус. В Симферополе на бульваре Франко на машину упало большое дерево.

В Гурзуфе мопедист сбил 5-летнего мальчика. 5-летний ребенок выбежал на проезжую часть в Гурзуфе, после чего на него наехал мопед.

На головы прохожих в Севастополе рухнула огромная труба. Накануне в Ленинском районе Севастополя на головы двоих прохожих упала труба временного водовода.

Из горящей пятиэтажки в Феодосии эвакуировали 16 человек. Два человека пострадали в результате пожара, который произошел в ночь на среду в Феодосии.