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Происшествия

Посетитель изрисовал краской Ливадийский дворец-музей

16:22 пятница, 23 июля 2021
Ялта

Бойцы Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который разрисовал статую химеры в Ливадийском дворце.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

«Наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что в Ливадийском дворце-музее сработала кнопка «тревожной» сигнализации, – говорится в сообщении. – Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что один из посетителей дворца-музея с помощью аэрозольного баллончика с краской разрисовал красным цветом каменную скульптуру химеры, которая украшает балюстраду внешней лестницы архитектурного памятника».

Росгвардейцы задержали нарушителя, которым оказался 33-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушитель передан сотрудникам территориального отдела МВД для разбирательства.

В соответствии с действующим законодательством, мужчину могут привлечь к уголовной ответственности по статье 214 УК РФ – вандализм.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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