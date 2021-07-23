Происшествия
Посетитель изрисовал краской Ливадийский дворец-музей
Бойцы Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который разрисовал статую химеры в Ливадийском дворце.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.
«Наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что в Ливадийском дворце-музее сработала кнопка «тревожной» сигнализации, – говорится в сообщении. – Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что один из посетителей дворца-музея с помощью аэрозольного баллончика с краской разрисовал красным цветом каменную скульптуру химеры, которая украшает балюстраду внешней лестницы архитектурного памятника».
Росгвардейцы задержали нарушителя, которым оказался 33-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушитель передан сотрудникам территориального отдела МВД для разбирательства.
В соответствии с действующим законодательством, мужчину могут привлечь к уголовной ответственности по статье 214 УК РФ – вандализм.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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