Происшествия
Полицейские изъяли у симферопольца более двух килограммов наркотиков
Полицейские задержали жителя Симферополя, который занимался сбытом наркотиков.
Как сообщила пресс-служба МВД по Крыму, у 29-летнего молодого человека изъяли свыше двух килограммов запрещенных веществ.
«Полицейскими задокументированы факты сбыта запрещенных веществ через тайники, специально оборудованные на улицах крымской столицы. В рамках дальнейших мероприятий в ходе обыска квартиры задержанного полицейские обнаружили и изъяли упаковочные материалы, весы для взвешивания, расфасовки и дальнейшего сбыта наркотиков», – говорится в сообщении.
Согласно заключению экспертизы, у симферопольца изъят мефедрон. Аналогичное вещество полицейские выявили в закладках в разных частях крымской столицы.
«Как пояснил подозреваемый, который нигде не работает и не учится, продажа порошка осуществлялась бесконтактным способом путем передачи информации о координатах тайников через мессенджеры в интернете. По экспертным оценкам, общая масса изъятых веществ, не попавших в незаконный оборот, составляет более двух тысяч среднеразовых доз», – уточнили в МВД.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ - покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Молодому человеку грозит наказание в виде 20 лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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