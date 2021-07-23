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Происшествия

Отменили пожизненное: убийце Даши Пилипенко изменили приговор

13:30 пятница, 23 июля 2021
Отменили пожизненное: убийце Даши Пилипенко изменили приговор

фото © pixabay.com

Пожизненное заключение Александру Пилипенко, убившему в ноябре 2019 года в Крыму свою пятилетнюю падчерицу Дашу, заменили на 19 лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Третьего апелляционного суда общей юрисдикции.

По информации апелляционного суда, суд первой инстанции не учел, что убийца активно содействовал следствию, признался в преступлении и дал подробные показания. Это и послужило основанием для смягчения приговора.

«В ходе рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке установлено, что в действиях Пилипенко А.А. имеет место активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку виновный после задержания признался в содеянном, дал подробные показания, в ходе проверки показаний указал место сокрытия трупа девочки, а также сообщил иные обстоятельства совершенного им преступления», - сообщили в суде.

При этом ведомство подчеркнуло, что до того, как Пилипенко не начал сотрудничать, у следствия не было информации ни об убийце, ни о месте нахождения трупа девочки.

«Судебная коллегия признала смягчающим наказание Пилипенко А.А. обстоятельством – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что повлекло смягчение наказания до 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В остальной части приговор оставлен без изменения», - говорится в информации суда.

13 ноября 2019 года в селе Кропоткино Раздольненского района пропала пятилетняя Дарья Пилипенко. О пропаже заявил 44-летний отчим девочки. Спустя двое суток он признался в убийстве ребенка и указал, где спрятал тело. Александр Пилипенко воспитывал пятилетнюю Дашу и двухлетнего сына Мишу один, пока мать детей Екатерина была на заработках в Китае.

19 апреля 2021 года Александр Пилипенко был признан виновным в убийстве и приговорен к пожизненному заключению. После этого адвокат мужчины заявил, что приговор будет обжалован по ряду причин, в том числе потому, что суд не учел активное содействие Пилипенко в ходе следствия. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Отменили пожизненное: убийце Даши Пилипенко изменили приговор

Отменили пожизненное: убийце Даши Пилипенко изменили приговор

Пожизненное заключение Александру Пилипенко, убившему в ноябре 2019 года в Крыму свою пятилетнюю падчерицу Дашу, заменили на 19 лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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