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Происшествия

На ЮБК иномарка протаранила авто, врезалась в стену и опрокинулась

17:12 пятница, 23 июля 2021
Ялта

Полиция проводит проверку по факту ДТП на автодороге Ялта-Севастополь с участием двух иномарок, одна из которых после удара перевернулась.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Авария произошла в пятницу днем на 21-м километре трассы.

«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением, допустил столкновение с опорной стеной и другим автомобилем Volkswagen с последующим опрокидыванием Skoda Octavia. По предварительным данным, пострадавших нет», - рассказали в ведомстве.

На месте аварии работал наряд ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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