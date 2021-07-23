Происшествия
На ЮБК иномарка протаранила авто, врезалась в стену и опрокинулась
Полиция проводит проверку по факту ДТП на автодороге Ялта-Севастополь с участием двух иномарок, одна из которых после удара перевернулась.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Авария произошла в пятницу днем на 21-м километре трассы.
«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением, допустил столкновение с опорной стеной и другим автомобилем Volkswagen с последующим опрокидыванием Skoda Octavia. По предварительным данным, пострадавших нет», - рассказали в ведомстве.
На месте аварии работал наряд ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
ДТП на дорогах Крыма: назван самый аварийный регион. На ликвидацию дорожно-транспортных происшествий крымские спасатели с начала года выезжали 580 раз, на их счету – 150 спасенных, в том числе 32 несовершеннолетних.
В Симферополе большое дерево рухнуло на микроавтобус. В Симферополе на бульваре Франко на машину упало большое дерево.
В Гурзуфе мопедист сбил 5-летнего мальчика. 5-летний ребенок выбежал на проезжую часть в Гурзуфе, после чего на него наехал мопед.
На головы прохожих в Севастополе рухнула огромная труба. Накануне в Ленинском районе Севастополя на головы двоих прохожих упала труба временного водовода.
Стихия отрезала от цивилизации 11 человек на пляже в Севастополе
Группа туристов вчера застряла на пляже Серебряный в Балаклавском районе Севастополя.
В Крыму военнослужащий Черноморского флота напал на таксистку
В Крыму военнослужащий – контрактник Черноморского флота напал на таксистку.
У берегов Крыма прошло несколько мощных смерчей: пугающее видео
В море у берегов Крыма прошли сразу несколько смерчей.
На трассе Севастополь - Ялта произошло массовое ДТП: пятеро погибших
Массовое ДТП произошло сегодня вечером на трассе Севастополь – Ялта недалеко от горы Гасфорта.
19 июля
Жители Сак жалуются на «ржавую» воду из кранов
Глава Сак Александр Овдиенко сообщил, что горожане стали жаловаться на некачественную водопроводную воду.