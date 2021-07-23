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Коронавирус в Крыму

На границе Крыма с Украиной возобновят тестирование на COVID-19

19:04 пятница, 23 июля 2021
На границе Крыма с Украиной возобновят тестирование на COVID-19

фото © gazeta.ru

На пунктах пропуска снова введут экспресс-тестирование на COVID-19.

Об этом сообщил глава Херсонской областной госадминистрации Сергей Козырь, информирует телеканал «Дом».

«Планируется, что в течение 6-7 дней мы возобновим проведение тестирования на КПВВ. Это связано с принятием постановления Кабмина. Что касается ограничений, то это не наша прерогатива, мы свои предложения предоставили», – сказал Козырь.

Отмечается, что власти Херсонской области ранее обращались в Кабмин с просьбой возобновить тестирование на коронавирус на админгранице с Крымом из-за антирекордов по заболеваемости, которые фиксируют на полуострове и ростом потока пассажиров, пересекающих админграницу.

Власти Украины ранее ослабили карантинные ограничения, в связи с чем гражданам с 17 июня не нужно было устанавливать приложение «Дій Вдома», оставаться на самоизоляции и проходить тестирование на коронавирус при пересечении админграницы Крыма с Херсонской областью.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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