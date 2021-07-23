Коронавирус в Крыму
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На границе Крыма с Украиной возобновят тестирование на COVID-19
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На пунктах пропуска снова введут экспресс-тестирование на COVID-19.
Об этом сообщил глава Херсонской областной госадминистрации Сергей Козырь, информирует телеканал «Дом».
«Планируется, что в течение 6-7 дней мы возобновим проведение тестирования на КПВВ. Это связано с принятием постановления Кабмина. Что касается ограничений, то это не наша прерогатива, мы свои предложения предоставили», – сказал Козырь.
Отмечается, что власти Херсонской области ранее обращались в Кабмин с просьбой возобновить тестирование на коронавирус на админгранице с Крымом из-за антирекордов по заболеваемости, которые фиксируют на полуострове и ростом потока пассажиров, пересекающих админграницу.
Власти Украины ранее ослабили карантинные ограничения, в связи с чем гражданам с 17 июня не нужно было устанавливать приложение «Дій Вдома», оставаться на самоизоляции и проходить тестирование на коронавирус при пересечении админграницы Крыма с Херсонской областью.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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