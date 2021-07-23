Власть
На Ай-Петри задержан мошенник, незаконно бравший плату за парковку
Полицейские задержали и привлекли к ответственности 23-летнего молодого человека, который незаконно взимал на плато Ай-Петри с граждан деньги за парковку.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«В дежурную часть поступило сообщение о том, что в районе смотровой площадки на плато Ай-Петри неизвестный мужчина требует деньги за парковку. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, опросили возможных очевидцев, – говорится в сообщении. – В результате проведенных мероприятий сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции, была установлена причастность к совершению противоправных деяний 23-летнего мужчины».
Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции, где он сознался в совершении правонарушения. «Я помогал человеку припарковаться и взял у него за эту услугу 300 рублей и не один раз… Да, я теперь понимаю (что действия незаконны). Да (признаю вину)», – заявил молодой человек.
Полицейские в отношении мужчины составили административные протоколы по статье 7.27 КоАП РФ – мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты и статье 20.6.1 КоАП РФ – невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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