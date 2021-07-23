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Мэр Ялты попросит Аксенова разрешить общепиту работать после 23:00

17:32 пятница, 23 июля 2021
Ялта

Глава Ялты Янина Павленко после просьбы предпринимателей обратится к Главе Республики Крым Сергею Аксенову с просьбой разрешить общепиту работать после 23:00.

«Ночные рейды, которые проводит наш мунконтроль, показывают, что ситуация меняется в лучшую сторону. Более того, предприниматели готовы неукоснительно соблюдать все требования Роспотребнадзора и Указа Главы Республики Крым в части 100% вакцинации сотрудников кафе, баров и ресторанов, соблюдения масочного режима, дезобработки, предоставления доступа к камерам видеонаблюдения, — написала на своей странице в социальной сети Facebook Янина Павленко.

По ее словам, представитель предпринимательского сообщества Роман Сухарев обратился с просьбой разрешить общепиту работать после 23:00.

«Учитывая довольно сложный курортный сезон, в том числе в плане погодных условий, считаю важным поддержать предпринимателей. Поэтому буду просить главу Республики Крым рассмотреть такую возможность (повторюсь, при неукоснительно исполнении всех требований)», — отметила Павленко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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