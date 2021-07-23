Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Седьмой антирекорд подряд: коронавирус в Севастополе ● 386 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки ● Толпы вокруг музыкантов на набережной Ялты увеличивают риск заражения COVID-19 ● Крымчане отказываются носить маски в автобусах ● Власти Ялты просят увеличить в городе коечный фонд для ковидных больных
Мэр Ялты попросит Аксенова разрешить общепиту работать после 23:00
Глава Ялты Янина Павленко после просьбы предпринимателей обратится к Главе Республики Крым Сергею Аксенову с просьбой разрешить общепиту работать после 23:00.
«Ночные рейды, которые проводит наш мунконтроль, показывают, что ситуация меняется в лучшую сторону. Более того, предприниматели готовы неукоснительно соблюдать все требования Роспотребнадзора и Указа Главы Республики Крым в части 100% вакцинации сотрудников кафе, баров и ресторанов, соблюдения масочного режима, дезобработки, предоставления доступа к камерам видеонаблюдения, — написала на своей странице в социальной сети Facebook Янина Павленко.
По ее словам, представитель предпринимательского сообщества Роман Сухарев обратился с просьбой разрешить общепиту работать после 23:00.
«Учитывая довольно сложный курортный сезон, в том числе в плане погодных условий, считаю важным поддержать предпринимателей. Поэтому буду просить главу Республики Крым рассмотреть такую возможность (повторюсь, при неукоснительно исполнении всех требований)», — отметила Павленко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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