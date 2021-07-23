Крыму наобещали еще 222 млн рублей на решение водной проблемы

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На обеспечение стабильного водоснабжения в Крыму будет направлено дополнительно 222,2 млн рублей.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

«Средства пойдут на обвязку скважин питьевой воды, разведанных в 2021 году. Эта процедура предусматривает установку оборудования, необходимого для эксплуатации источника, а также проведение работ, связанных с его защитой от внешних воздействий. Часть субсидии также планируется направить на строительство водоводов», – говорится в сообщении.

Ожидается, что эти мероприятия позволят обеспечить дополнительную подачу воды в Крым в объеме не менее 10 тысяч кубометров в сутки.

Деньги выделяются из резервного фонда правительства. Минэкономразвития поручено в течение 30 дней заключить с республиканскими властями соглашение о предоставлении субсидии.

С середины октября 2020 года начата реализация плана по обеспечению водоснабжения Республики Крым и Севастополя, утвержденного правительством РФ. Средства на его реализацию в 2020-2024 годах в объеме 48 млрд рублей выделены из резервного фонда кабмина. План, среди прочего, предусматривает бурение новых скважин, ремонт сетей водоснабжения, строительство опреснительных установок, устройство очистки сточных вод, строительство водозаборных сооружений на реке Бельбек в Севастополе.

В начале июня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что проблема обеспечения питьевой водой жителей Крыма принципиально решена.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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