Спорт
«Крымтеплица» отказалась от участия в чемпионате премьер-лиги КФС
фото © Новости Крыма
Футбольный Клуб «Крымтеплица» официально уведомил президиум Крымского футбольного союза об отказе от участия в предстоящем чемпионате премьер-лиги КФС из-за отсутствия финансирования.
Об этом сообщил источник в футбольном союзе.
«Футбольный клуб «Крымтеплица» принял решение в этом сезоне отказаться от участия в чемпионате. У клуба не хватает финансирования для того, чтобы участвовать в соревнованиях в этом году. Клуб поблагодарил КФС за работу и болельщиков за поддержку и покинул премьер-лигу», – заявил источник.
Футбольный клуб был создан в 1999 году Александром Васильевым. ФК «Крымтеплица» – двукратный чемпион Украины среди сельских коллективов, неоднократно выигрывал кубок Крымского футбольного союза. Команда регулярно занимала лидирующие позиции в соревнованиях.
Сегодня пресс-служба КФС официально назвала всех участников премьер-лиги сезона 2020-2021: ФК «Севастополь», ФК «Гвардеец» (Скворцово), ФК «Евпатория», ФК «ТСК-Таврия» (Симферополь), ФК «Океан» (Керчь), ПФК «Кызылташ» (Бахчисарай), ФК «Рубин» (Ялта) и ФК «Фаворит-ВД Кафа» (Феодосия).
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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