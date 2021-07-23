Крымчанин украл у знакомой четыре телефона и деньги

В отдел полиции Евпатории обратилась жительница пгт Новоозерное, которая сообщила, что из ее квартиры похитили четыре телефона и 2,5 тысячи рублей.

Дальнейшие следственные действия привели к задержанию 26-летнего местного жителя, с которым заявительница проводила время накануне, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

«Задержанный пояснил, что недавно встретил знакомую с ее подругой. При встрече он предложил всем отдохнуть на его даче. Тем вечером, после совместного отдыха знакомая осталась у него ночевать. Утром, пока девушка спала, злоумышленник достал из ее сумки ключи от квартиры и в этот же день, тайно наведался к ней, украв ее имущество», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники полиции вернули украденные телефоны потерпевшей, а в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье УК РФ «кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Ранее сообщалось, что жителю Ялты грозит 6 лет тюрьмы за кражу 12 тысяч рублей у собутыльника.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жители Сак жалуются на «ржавую» воду из кранов. Глава Сак Александр Овдиенко сообщил, что горожане стали жаловаться на некачественную водопроводную воду.

Крыму наобещали еще 222 млн рублей на решение водной проблемы. На обеспечение стабильного водоснабжения в Крыму будет направлено дополнительно 222,2 млн рублей.

Крым дважды за лето побил рекорд потребления электроэнергии. Крым два раза за лето побил рекорд потребления электроэнергии. Об этом сообщили в АО «Системный оператор Единой энергетической системы», передает «Интерфакс-Юг».

В Севастополе канализацию сливают во двор многоэтажных домов. В Севастополе владелец частного дома сливает канализацию прямо на улицу и во дворы многоэтажных домов.