Крымчанин попался на краже могильных оград

Полицейские задержали 21-летнего жителя Красногвардейского района, который украл ограждения с могил.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В дежурную часть поступило сообщение от 66-летнего жителя района о том, что с могилы его умершего родственника было похищено металлическое ограждение, – говорится в сообщении. – Подозреваемый в совершении данного преступления был установлен в короткие сроки. Им оказался 21-летний житель района, который дал признательные показания».

Полицейские установили, что молодой человек уже привлекается в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному по нескольким фактам аналогичных преступлений. В настоящий момент в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – кража. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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