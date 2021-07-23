Происшествия
Крымчанин 15 лет незаконно хранил мину
Суд приговорил жителя Нижнегорского района к одному году лишения свободы условно и 10 тысячам рублей штрафа.
Такое наказание он получил за хранение в своем доме опасного взрывоопасного предмета, рассказали в пресс-службе Прокуратуры РК.
«Как выяснилось, весной 2006 года мужчина, собирая лом металла, обнаружил минометную мину, которую принес домой и хранил под кровлей в хозяйственной постройке до момента обнаружения сотрудниками полиции», — рассказали в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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