Когда в Крыму закончатся притоки в водохранилища

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Притоки, которые сегодня поступают в крымские водохранилища, практически в два раза превышают забор воды из них. Для середины июля в Крыму это очень нехарактерная ситуация.

Однако уже в августе притоки могут свестись к минимуму или вовсе исчезнуть. Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

«Максимальное количество осадков уже выпало, поэтому уже начиная с августа притоки в некоторые водохранилища могут прекратиться или стать ничтожно малыми, - отметил он. – Но за таким всплеском притоков может последовать очень сухая осень. Это в общем-то характерно для крымского режима выпадения осадков».

Вместе с тем, по мнению специалиста, аномальные колебания от сильных осадков к сильным засухам будут только усиливаться. Эти процессы обуславливают друг друга, поскольку чем горячее воздух, тем более влагоемким он становится.

«Пока он горячий, он может принести с океанов и морей огромное количество влаги. И если он будет охлажден, то количество одномоментно выпавших осадков будет значительно больше. Соответственно и воздействие на нашу инфраструктуру будет значительно больше», - пояснил он.

При этом на полуострове уже сейчас можно наблюдать неравномерность выпадения осадков: яркий пример – Изобильненское водохранилище, которое практически не получило притоков даже после аномальных дождей, в то время как пополняющие Ялту Загорское и Счастливенское водохранилища наполнились почти под завязку. Причиной этому может быть усиливающаяся антропогенная нагрузка, считает Копачевский.

«Мы понимаем, что ЮБК и, в частности, Алушта очень активно сейчас застраивается. Срезаются холмы и зеленые насаждения. Соответственно, это может поменять ветровые потоки, и влажная масса туда будет заходить в меньшем объеме. Поэтому если это начало происходить, необходимо задуматься, насколько корректно у нас связано прогнозирование микроклимата и климата региона с той строительной деятельностью, которая осуществляется в последние годы. Это важное исследование необходимо начинать делать», - подчеркнул он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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