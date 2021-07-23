Какой сегодня праздник 23 июля

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Сегодня, 23 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День дачника в России

23 июля в России отмечается праздник, известность которого не слишком широка, а вот потенциал к популярности огромен. Он носит название День дачника. Для миллионов россиян слово «дача» стало уже неотъемлемой частью жизни. По крайней мере, с ним связан ежегодный период жизни этих миллионов людей с апреля-мая по октябрь.

Понятие «дача», появившееся в России еще в далеком 18 веке, безусловно, за эти несколько столетий трансформировалось. Если вначале этот термин обозначал загородное имение, то впоследствии он превратился в загородный дом и участок для отдыха. Это произошло где-то на рубеже 19-20 веков, когда семьи состоятельных граждан выезжали на отдых за черту города. Как правило, такие дачи располагались в живописных местах. В советский период первоначально дача сохраняла свое назначение – это был участок с домом для отдыха. Такие дачи чаще всего предоставлялись семьям офицеров, работникам культуры и искусства, политическим и партийным руководителям.

В послевоенный период с развитием идеи огородничества и садоводства значение слова «дача» серьезно изменилось. Дача стала местом отдыха для широких слоев населения страны, и рассматривать ее начали не иначе как возможность вырастить что-то из плодово-ягодных или овощных культур собственным руками.

Всемирный день китов и дельфинов (World Whale and Dolphin Day)

Фото vlv-mag.com

Ежегодно 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов (World Whale and Dolphin Day).

Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда начал действовать запрет на китовый промысел, введенный 23 июля 1982 года Международной китобойной комиссией (англ. International Whaling Commission — IWC), после 200 лет беспощадного истребления китов. Запрет действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены.

Однако, китовый промысел — не единственная угроза для данных животных. Еще один из главных факторов исчезновения китов, дельфинов и других морских млекопитающих — это их отлов для дельфинариев, океанариумов и цирков.

Поэтому, сегодняшний день считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих.

Антоний Громоносец

Народный праздник «Антоний Громоносец» отмечается 23 июля (по старому стилю - 10 июля). В церковном календаре это день почтения памяти преподобного Антония Печерского - основателя Киево-Печерской лавры и покровителя всех русских монахов. Другие названия праздника: «Антониев день», «Антоний Печерский», «Рясочник». В этот день наши предки особое внимание обращали на гром - отсюда и пошло название праздника.

Также сегодня, 23 июля, отмечают такие праздники:

- Праздник Коневской иконы Божией Матери

- День памяти преподобного Силуана, схимника Печерского

- День работника специального учета уголовно-исполнительной системы РФ

- День заливной тоски

- Международный день бла-бла-бла (International Yada, Yada, Yada Day)

- День жмурок с ярким светом

- День ванильного мороженого (Vanilla Ice Cream Day) в США

- День великолепной бабушки (Gorgeous Grandma Day) в США

- День детей в Индонезии

- День возрождения в Омане

- Годовщина революции в Египте

- День поминовения в Папуа-Новой Гвинее

Сегодня именины празднуют: Даниил, Антон, Александр, Сильван, Леонтий, Маврикий, Сисиний, Аполлон (Аполлоний), Эмма, Аникита, Вианор, Вирилад, Ианикита (Ианикит), Меней.

Что происходило 23 июля в прошлые годы

1711 - Петр Первый был вынужден пойти на подписание Прутского договора, по которому Османская империя возвращала себе Азов, а Московское царство брало обязательство разрушить крепость Таганрог.

1888 - выдающемуся украинцу Богдану Хмельницкому открыли памятник в Киеве.

1901 - немецкий микробиолог и врач Роберт Кох «обвинил» крыс в распространении бубонной чумы.

1944 - советские войска освободили печально известный концентрационный лагерь смерти Майданек (территория Польши).

1965 - советский телезритель увидел киноленту Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (фильм любим и популярен и в наше время).

1974 - в Греции свергнута диктатура военной хунты (режим «черных полковников»).

1975 - советским рыболовецким кораблям запрещено заходить в морские порты Канады.

1979 - иранский духовный лидер аятолла Хомейни запретил трансляцию музыки в связи с тем, что это развращает молодежь.

1985 - были поставлены на боевое дежурство межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь».

1992 - независимости от Грузии добилась Абхазия: данное решение было принято на заседании Верховного Совета Абхазии.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 23 июля. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым может стать точкой притяжения для антипрививочников. Для контроля за соблюдением противоэпидемиологических мер в Крыму, в том числе в объектах размещения, необходимо организовать мобильные бригады, которые будут пресекать случаи нарушения ограничительных мер туристами и крымчанами.

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