Коронавирус в Крыму
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Гостиницам в Севастополе снова разрешили принимать непривитых туристов
фото © vkrim.info
Власти Севастополя разрешили средствам размещения принимать постояльцев без сертификата о вакцинации от коронавируса.
Размещать их будут при предъявлении справки об отрицательном ПЦР-тесте, а в момент заселения необходимо будет пройти еще один такой тест. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на заседании оперштаба.
«Вернуть ПЦР-тест при заселении, но при этом обязать все равно, как это делается в большинстве стран за рубежом: заселился по ПЦР, попадаешь в номер, после этого делаешь ПЦР-тестирование в гостинице, прямо в момент заселения, и до получения результата прямо находишься в номере. Это обычно сутки надо не выходить из гостиничного номера», – цитирует Развожаева «Новый Севастополь».
Платную услугу по тестированию смогут предоставлять сами средства размещения. Гости, имеющие сертификат о вакцинации, не должны сдавать дополнительные тесты. Все соответствующие изменения будут сегодня внесены в указ о режиме повышенной готовности.
16 июля власти города ужесточили условия работы гостиниц. В течение недели средствам размещения Севастополя разрешалось принимать только граждан, имеющих сертификат о вакцинации или справку о наличии антител.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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