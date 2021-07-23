Эксперт рассказал о причинах резких перемен погоды в Крыму

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Причина резкой смены погоды на полуострове кроется сразу в трех факторах, среди которых область низкого давления над Черным морем, конвекция и антициклон над центром России.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До первой декады июля над Крымом и Черным морем превалировала область низкого давления. Кроме того, благодаря горам произошла вынужденная конвекция, которая привела к облакообразованию. Третий фактор, когда над центром России устанавливается антициклон, то по восточной периферии антициклона перемещаются холодные воздушные массы. И когда они доходят до Крыма происходит формирование холодных фронтов и по клину этих фронтов быстро перемещается теплый воздух», - пояснил специалист.

Он отметил, что эти же явления стали причиной гроз и шквалистого ветра.«Летом большинство опасных явлений связано с конвекцией, а тут суммировались сразу три фактора. Они приводили к тому, что верхняя граница облаков оказывалась очень высоко, на высоте до 12 километров. Там формировалась так называемая «ледяная шапка», которая способствовала грозовой деятельности, сильным дождям и шквалистому ветру», - поделился Роман Вильфанд.

По его словам, для полуострова такие перемены не характерны.«Крым - засушливый регион. В прошлом году была супер-засуха и трэнд на засушливость будет увеличиваться, а количество осадков будет уменьшаться», - сказал метеоролог, добавив, что это вызовет увеличение случаев экстремальных погодных событий.

Однако уже в ближайшее время ситуация улучшится.

«На ближайшее время прогноз такой: температура будет приходить к норме. После 38-39 градусов тепла температура снизится до 27-30 градусов. Это связано с тем, что над центром европейской части России формируется антициклон. Но с начала следующей недели придется ждать повышения температур до 35 градусов», - подытожил Вильфанд.

В конце июня - начале июля по разным странам мира прокатилась волна ливневых дождей и вызванных ими подтоплений. На юге России выпало рекордное количество осадков. Реки вышли из берегов, затопив населенные пункты. В Крыму и Краснодарском крае были объявлены режимы ЧС. На полуострове наводнения произошли в Керчи, Большой Ялте, Бахчисарайском районе. На Кубани эпицентр пришелся на Сочи. Также обильные осадки прошли в Москве, Казани и других регионах. Сильные дожди прошли и в США, Китае, Новой Зеландии и других странах.

Заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семенов выразил мнение, что сильные наводнения в будущем могут стать постоянным явлением в ряде стран Европы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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