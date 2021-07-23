ДТП на дорогах Крыма: назван самый аварийный регион

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На ликвидацию дорожно-транспортных происшествий крымские спасатели с начала года выезжали 580 раз, на их счету – 150 спасенных, в том числе 32 несовершеннолетних.

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал заместитель начальника ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» Константин Орлов.

«С начала этого года в Крыму произошло 580 дорожно-транспортных происшествий, куда привлекались сотрудники МЧС. Статистика имеет тенденцию к улучшению, в прошлом году это количество было несколько выше. Нашими службами были спасены 150 человек, в том числе 32 несовершеннолетних. Гибель в ДТП – 50 человек», - отметил Орлов.

Снижение аварийности на крымских дорогах спасатели связывают с полноценным запуском движения по трассе «Таврида», повышением культуры на дорогах, а также некоторым снижением из-за погодных условий количества отдыхающих в начале лета.

Говоря о статистике выездов на ДТП, спасатели назвали регион полуострова, куда чаще всего им приходилось ездить в этом году для ликвидации последствий аварий. Это – Южный берег Крыма.

«Чаще всего на ДТП наши подразделения выезжают, наверное, по Южному берегу. Там достаточно извилистые дороги, где, как и на всех других дорогах, нужно в обязательном порядке соблюдать скоростной режим, быть уверенным в надежности своего транспортного средства и в собственных силах», - добавил Орлов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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