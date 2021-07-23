Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +24
море +25

Происшествия

ДТП на дорогах Крыма: назван самый аварийный регион

07:38 пятница, 23 июля 2021
ДТП на дорогах Крыма: назван самый аварийный регион

фото © Новости Крыма

На ликвидацию дорожно-транспортных происшествий крымские спасатели с начала года выезжали 580 раз, на их счету – 150 спасенных, в том числе 32 несовершеннолетних.

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал заместитель начальника ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» Константин Орлов.

«С начала этого года в Крыму произошло 580 дорожно-транспортных происшествий, куда привлекались сотрудники МЧС. Статистика имеет тенденцию к улучшению, в прошлом году это количество было несколько выше. Нашими службами были спасены 150 человек, в том числе 32 несовершеннолетних. Гибель в ДТП – 50 человек», - отметил Орлов.

Снижение аварийности на крымских дорогах спасатели связывают с полноценным запуском движения по трассе «Таврида», повышением культуры на дорогах, а также некоторым снижением из-за погодных условий количества отдыхающих в начале лета.

Говоря о статистике выездов на ДТП, спасатели назвали регион полуострова, куда чаще всего им приходилось ездить в этом году для ликвидации последствий аварий. Это – Южный берег Крыма.

«Чаще всего на ДТП наши подразделения выезжают, наверное, по Южному берегу. Там достаточно извилистые дороги, где, как и на всех других дорогах, нужно в обязательном порядке соблюдать скоростной режим, быть уверенным в надежности своего транспортного средства и в собственных силах», - добавил Орлов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Гурзуфе мопедист сбил 5-летнего мальчика. 5-летний ребенок выбежал на проезжую часть в Гурзуфе, после чего на него наехал мопед.

На головы прохожих в Севастополе рухнула огромная труба. Накануне в Ленинском районе Севастополя на головы двоих прохожих упала труба временного водовода.

Из горящей пятиэтажки в Феодосии эвакуировали 16 человек. Два человека пострадали в результате пожара, который произошел в ночь на среду в Феодосии.

Два автомобиля сгорели под Симферополем этой ночью. Два автомобиля сгорели ночью в селе Заречное Симферопольского района, погибших нет.

Коронавирус в Крыму
386 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки

386 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки

За 22 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 386 случаев новой коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 23 июля

Какой сегодня праздник 23 июля фото

Сегодня, 23 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Курорт
Туристы массово уничтожают лаванду в Крыму

Туристы массово уничтожают лаванду в Крыму фото

Пользователи соцсетей жестко раскритиковали гостей аэропорта «Симферополь», обрывающих лаванду в ландшафтном парке воздушной гавани Крыма.

Общество
В Азовском море - нашествие крупных медуз

В Азовском море - нашествие крупных медуз

Большое количество медуз в прибрежной зоне Азовского моря объясняется благоприятными для них условиями: жаркой погодой, повышенной соленостью воды и достаточной кормовой базой.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации