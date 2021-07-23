Происшествия
ЧП на воде: спасатели рассказали, где в Крыму чаще тонут люди
фото © Новости Крыма
На водных объектах полуострова с начала года погибли 12 человек, еще 61 человека удалось спасти.
Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал заместитель министра чрезвычайных ситуаций РК Максим Грамотный.
«В этом году погибли на водных объектах 12 человек, для сравнения в прошлом году по состоянию на этот день было 24 погибших. Динамика снижения налицо, - сказал Грамотный. - Спасен на воде 61 человек».
По его словам, чаще всего гибнут люди в несанкционированных местах отдыха, то есть на так называемых «диких» пляжах.
«Чаще всего такие происшествия случаются на «диких» пляжах. И тут есть много факторов: удаленность от матросов-спасателей, отсутствие плавсредств. Кроме того, имеет место часто человеческая халатность. Бывает,что отдыхающие во время пребывания злоупотребляют горячительными напитками, не учитывают перепад температур и сердце не выдерживает, происходит спазм сосудов»,- перечислил он.
Ситуацию на водоемах и пляжах постоянно контролируют сотрудники МЧС. Еще до курортного сезона спасатели проверяют места массового отдыха в акватории Черного моря. Кроме того, постоянно ведется работа по выявлению несанкционированных мест для купания.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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