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Коронавирус в Крыму

386 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки

10:01 пятница, 23 июля 2021
386 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки

фото © www.inform.kz

За 22 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 386 случаев новой коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

Из общего количества заболевших 296 выявлены при обращении за медицинской помощью, 87 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6392 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 425 человек, выздоровевших за весь период – 48 520 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Резкий скачок COVID-19 в Севастополе: новый суточный рекорд. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 142 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Власти Крыма не против вакцинации жителей полуострова в Украине. В министерстве здравоохранения российского правительства Крыма сообщили, что вакцинация крымчан от коронавирусной инфекции в Украине будет признаваться на полуострове в случае, если прививка сделана «официально зарегистрированными вакцинами и курс состоял из получения двух доз».

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 21 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 391 случай новой коронавирусной инфекции.

Крымстат: на полуострове резко выросла смертность. Естественная убыль населения продолжает наблюдаться в Крыму.

Коронавирус в Крыму
386 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки

386 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки

За 22 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 386 случаев новой коронавирусной инфекции.

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