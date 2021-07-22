Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +21
море +26

Коронавирус в Крыму

Власти Ялты просят увеличить в городе коечный фонд для ковидных больных

17:49 четверг, 22 июля 2021
Ялта

Власти Ялты совместно с руководством ФМБА принимают меры по расширению возможностей медучреждений города для госпитализации ковидных пациентов.

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила глава местной администрации Янина Павленко. 

«Ряд решений есть. Первое: с этой недели инфекционная больница, где наблюдаем наплыв больных и очереди (они не могли не тревожить!), открыла еще один приемный покой – в рядом стоящем здании. Так удалось, насколько возможно, рассредоточить поступающих пациентов», – уточнила она.

Глава администрации Ялты также проинформировала, что руководителю ФМБА России Веронике Скворцовой направлено письмо с просьбой увеличить в Ялте коечный фонд, а также командировать дополнительные силы медиков. «Увы, растет число больных не «легкой» степени тяжести, как это было зимой, когда с поддержкой военных медиков в Ялте был открыт военный госпиталь, а «средней» и «тяжелой», – пояснила Павленко.

В связи с этим, по ее мнению, требуются дополнительные места в ковидном госпитале для «тяжелых» больных и в инфекционном отделении – для «средних». «Все это уже в работе – связь с ФМБА держим», – заверила глава администрации и пообещала в ближайшее время «подробно рассказать обо всем, что делается в этом направлении».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма не против вакцинации жителей полуострова в Украине. В министерстве здравоохранения российского правительства Крыма сообщили, что вакцинация крымчан от коронавирусной инфекции в Украине будет признаваться на полуострове в случае, если прививка сделана «официально зарегистрированными вакцинами и курс состоял из получения двух доз».

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 21 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 391 случай новой коронавирусной инфекции.

Крымстат: на полуострове резко выросла смертность. Естественная убыль населения продолжает наблюдаться в Крыму.

Популярный крымский курорт бьет все рекорды по распространению коронавируса. В Крыму сохраняется негативная динамика развития эпидемии коронавируса.

Коронавирус в Крыму
«Будет конец всему»: в Крыму оценили угрозу закрытия турсезона

«Будет конец всему»: в Крыму оценили угрозу закрытия турсезона

Крымская туриндустрия не сможет восстановиться в случае введения жестких антиковидных ограничений вплоть до закрытия туристического региона.

Курорт
Туристы массово уничтожают лаванду в Крыму

Туристы массово уничтожают лаванду в Крыму фото

Пользователи соцсетей жестко раскритиковали гостей аэропорта «Симферополь», обрывающих лаванду в ландшафтном парке воздушной гавани Крыма.

Общество
В Азовском море - нашествие крупных медуз

В Азовском море - нашествие крупных медуз

Большое количество медуз в прибрежной зоне Азовского моря объясняется благоприятными для них условиями: жаркой погодой, повышенной соленостью воды и достаточной кормовой базой.

Здоровье
Крымстат: на полуострове резко выросла смертность

Крымстат: на полуострове резко выросла смертность

Естественная убыль населения продолжает наблюдаться в Крыму.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации