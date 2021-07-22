Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Будет конец всему»: в Крыму оценили угрозу закрытия турсезона ● Крым может стать точкой притяжения для антипрививочников ● Резкий скачок COVID-19 в Севастополе: новый суточный рекорд ● Власти Крыма не против вакцинации жителей полуострова в Украине ● Сводка о новых заражениях в Крыму
Власти Ялты просят увеличить в городе коечный фонд для ковидных больных
Власти Ялты совместно с руководством ФМБА принимают меры по расширению возможностей медучреждений города для госпитализации ковидных пациентов.
Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила глава местной администрации Янина Павленко.
«Ряд решений есть. Первое: с этой недели инфекционная больница, где наблюдаем наплыв больных и очереди (они не могли не тревожить!), открыла еще один приемный покой – в рядом стоящем здании. Так удалось, насколько возможно, рассредоточить поступающих пациентов», – уточнила она.
Глава администрации Ялты также проинформировала, что руководителю ФМБА России Веронике Скворцовой направлено письмо с просьбой увеличить в Ялте коечный фонд, а также командировать дополнительные силы медиков. «Увы, растет число больных не «легкой» степени тяжести, как это было зимой, когда с поддержкой военных медиков в Ялте был открыт военный госпиталь, а «средней» и «тяжелой», – пояснила Павленко.
В связи с этим, по ее мнению, требуются дополнительные места в ковидном госпитале для «тяжелых» больных и в инфекционном отделении – для «средних». «Все это уже в работе – связь с ФМБА держим», – заверила глава администрации и пообещала в ближайшее время «подробно рассказать обо всем, что делается в этом направлении».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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