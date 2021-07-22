Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Минздраве Крыма объяснили почему сорван план вакцинации ● Популярный крымский курорт бьет все рекорды по распространению коронавируса ● В Ялте усилят эпидконтроль в ночное время ● Аксенов обещают жестоко наказать владельцев кафе за нарушения актиковидных мер
Власти Крыма не против вакцинации жителей полуострова в Украине
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В министерстве здравоохранения российского правительства Крыма сообщили, что вакцинация крымчан от коронавирусной инфекции в Украине будет признаваться на полуострове в случае, если прививка сделана «официально зарегистрированными вакцинами и курс состоял из получения двух доз».
Об этом говорится в официальном ответе крымского Минздрава на соответствующий информационный запрос.
В ведомстве также отметили, что «трудоустроенным крымчанам рекомендовано иметь сертификат о прохождении вакцинации».
«На территории Республики Крым трудоустроенным гражданам рекомендовано быть вакцинированными любыми официально зарегистрированными вакцинами против коронавирусной инфекции и иметь сертификат о прохождении прививок», – сказано в ответе.
В июне директор «Херсонского областного дома ребенка» Татьяна Карчевич сообщала, что для вакцинации крымчан от коронавируса, которую проводят в шести пунктах в Херсонской области, доступны тысячи доз вакцины «Коронавак».
Чтобы вакцинироваться в Херсонской области, крымчанам надо зарегистрироваться через портал «Дія». По данным украинского правительства, крымчане могут получить прививку в таких учреждениях:
- КНП «Херсонская городская клиническая больница им. О.С. Лучанского»;
- КНП «Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных», поликлиника № 1;
- КНП «Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е. Карабелеша», поликлиника № 1;
- Амбулатория общей практики семейной медицины в Геническе, проспект Мира, 130;
- Амбулатория общей практики семейной медицины, Чонгар, ул, Шевченко, 68 А;
- Амбулатория общей практики семейной медицины, Каланчак, переулок Заречный, 14.
Прививки бесплатные, с собой необходимо иметь паспорт, а также индивидуальный идентификационный код.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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