Власти Крыма не против вакцинации жителей полуострова в Украине

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В министерстве здравоохранения российского правительства Крыма сообщили, что вакцинация крымчан от коронавирусной инфекции в Украине будет признаваться на полуострове в случае, если прививка сделана «официально зарегистрированными вакцинами и курс состоял из получения двух доз».

Об этом говорится в официальном ответе крымского Минздрава на соответствующий информационный запрос.

В ведомстве также отметили, что «трудоустроенным крымчанам рекомендовано иметь сертификат о прохождении вакцинации».

«На территории Республики Крым трудоустроенным гражданам рекомендовано быть вакцинированными любыми официально зарегистрированными вакцинами против коронавирусной инфекции и иметь сертификат о прохождении прививок», – сказано в ответе.

В июне директор «Херсонского областного дома ребенка» Татьяна Карчевич сообщала, что для вакцинации крымчан от коронавируса, которую проводят в шести пунктах в Херсонской области, доступны тысячи доз вакцины «Коронавак».

Чтобы вакцинироваться в Херсонской области, крымчанам надо зарегистрироваться через портал «Дія». По данным украинского правительства, крымчане могут получить прививку в таких учреждениях:

- КНП «Херсонская городская клиническая больница им. О.С. Лучанского»;

- КНП «Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных», поликлиника № 1;

- КНП «Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е. Карабелеша», поликлиника № 1;

- Амбулатория общей практики семейной медицины в Геническе, проспект Мира, 130;

- Амбулатория общей практики семейной медицины, Чонгар, ул, Шевченко, 68 А;

- Амбулатория общей практики семейной медицины, Каланчак, переулок Заречный, 14.

Прививки бесплатные, с собой необходимо иметь паспорт, а также индивидуальный идентификационный код.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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