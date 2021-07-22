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Власть

Въезд-выезд в Крым: Зеленский подписал закон о временной отмене штрафов

20:28 четверг, 22 июля 2021
Въезд-выезд в Крым: Зеленский подписал закон о временной отмене штрафов

фото © Новости Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене во время карантина из-за пандемии коронавируса штрафов к гражданам Украины за нарушением «порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее», которыми считаются Крым и ряд территорий Донбасса.

Данная информация размещена на сайте Офиса Президента.

Так, предусматривается, что к «гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокировки деятельности контрольных пунктов въезда-выезда применяться административные взыскания и меры воздействия за административные правонарушения, связанные с нарушением порядка въезда и выезда с данной территории, если такие нарушения были совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера, определенные Кабинетом министров Украины».

В частности, речь идет о:

- возвращении к месту жительства граждан Украины и членов их семей;

- воссоединение семьи;

- тяжелой болезни, смерти близких родственников;

- необходимости обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождении лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней;

- выезде с временно оккупированной территории Украины лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве;

- пересечении контрольного пункта въезда-выезда ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей (усыновителей) или других законных представителей с целью оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины; - необходимости принятия наследства.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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