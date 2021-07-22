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Въезд-выезд в Крым: Зеленский подписал закон о временной отмене штрафов
фото © Новости Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене во время карантина из-за пандемии коронавируса штрафов к гражданам Украины за нарушением «порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее», которыми считаются Крым и ряд территорий Донбасса.
Данная информация размещена на сайте Офиса Президента.
Так, предусматривается, что к «гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокировки деятельности контрольных пунктов въезда-выезда применяться административные взыскания и меры воздействия за административные правонарушения, связанные с нарушением порядка въезда и выезда с данной территории, если такие нарушения были совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера, определенные Кабинетом министров Украины».
В частности, речь идет о:
- возвращении к месту жительства граждан Украины и членов их семей;
- воссоединение семьи;
- тяжелой болезни, смерти близких родственников;
- необходимости обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождении лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней;
- выезде с временно оккупированной территории Украины лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве;
- пересечении контрольного пункта въезда-выезда ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей (усыновителей) или других законных представителей с целью оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины; - необходимости принятия наследства.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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