В Симферополе большое дерево рухнуло на микроавтобус

В Симферополе на бульваре Франко на машину упало большое дерево.

Фото очевидцы выложили в социальных сетях, пишет «Крым-24».

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, по информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», до конца суток 22 июля в Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, град, шквал 20-25 м/с.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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