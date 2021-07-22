Происшествия
В Симферополе большое дерево рухнуло на микроавтобус
В Симферополе на бульваре Франко на машину упало большое дерево.
Фото очевидцы выложили в социальных сетях, пишет «Крым-24».
По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним, по информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», до конца суток 22 июля в Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, град, шквал 20-25 м/с.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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