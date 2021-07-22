В Севастополе построят электроподстанцию «Нахимовская»

Глава Севастополя Михаил Развожаев провел встречу с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым в Москве.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы развития энергетики в регионе, в том числе строительство подстанции «Нахимовская».

На встрече также обсудили реализацию ФЦП по развитию Крыма и Севастополя до 2025 года. Николай Шульгинов контролирует ход работ по развитию энергетического потенциала города.

«Вопросы надежности электросетевого хозяйства и увеличения мощности выходят на первый план при строительстве новых объектов в рамках ФЦП. Помимо некачественно разработанных проектов, дорогостоящие технические присоединения к имеющейся инфраструктуре — главное препятствие для развития города», – сказал Развожаев.

Кроме этого, в пресс-службе правительства Севастополя рассказали журналистам, что на совещании была поднята тема ремонта инфраструктуры города в преддверии отопительного сезона.

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