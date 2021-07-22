Власть
В Севастополе канализацию сливают во двор многоэтажных домов
В Севастополе владелец частного дома сливает канализацию прямо на улицу и во дворы многоэтажных домов.
Жители улицы Руднева неоднократно жаловались на то, что в их дворах разлилось «море». Огромная лужа практически никогда не пересыхает и дурно пахнет. Из-за нее в подъездах окрестных домах отмечается повышенная влажность, начала заводиться плесень.
Обращения в правительство города результатов не дали. Местные жители решили сами разобраться в ситуации и неожиданно выяснили, что источником зловонной лужи является частное подворье, хозяин которого не утруждает себя подключением к городской системе канализования или вызовом ассенизаторов, а просто сливает нечистоты прямо на дорогу.
«Кто вообще выдал разрешение на строительство этого курятника возле многоквартирных домов?», – интересуется telegram-канал «Локалка», отмечая: «Кстати, рядом дом сотрудников ФСБ».
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
В детском парке Симферополя закрылся аквариум. С прошлой недели аквариум Детского парка Симферополя временно закрыт для посетителей.
В Крыму проверяют детские парки и аттракционы. В республике уполномоченный по правам детей Ирина Клюева совместно с прокуратурой и Ростехом проверяет парки и аттракционы.
Мэр Ялты хочет, чтобы горожане убрали город. Глава администрации Ялты Янина Павленко предложила горожанам провести в предстоящую субботу, 24 июля, субботник во дворах.
В Крыму наплыв туристов приводит к авариям на электро- и водопроводных сетях. Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко отмечает усиленную нагрузку на электрические и водопроводные сети в связи с наплывом туристов.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 21 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 391 случай новой коронавирусной инфекции.
Аксенов выгнал с должности мэра Керчи
Глава администрации Керчи Сергей Бороздин подал в отставку.
Какой сегодня праздник 22 июля фото
Сегодня, 22 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
На трассе Севастополь - Ялта произошло массовое ДТП: пятеро погибших
Массовое ДТП произошло сегодня вечером на трассе Севастополь – Ялта недалеко от горы Гасфорта.
19 июля
Власти не исключают закрытия турсезона в Крыму
24 часа назад
Популярный крымский курорт бьет все рекорды по распространению коронавируса
В Крыму сохраняется негативная динамика развития эпидемии коронавируса.