Коронавирус в Крыму
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В Минздраве Крыма объяснили почему сорван план вакцинации
фото © gazeta.ru
Поступление вакцин от коронавируса небольшими партиями не позволяет нарастить темпы вакцинации населения в Крыму, сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.
«К сожалению, пока мы не можем существенно нарастить темпы вакцинации из-за поступления вакцины, как правило, небольшими партиями. Буквально вчера нам зашло еще шесть тысяч доз «Спутник V», но в ближайшее время мы ожидаем увеличение количества поставок», – сказал глава Минздрава РК.
По его словам, на сегодняшний день в республику поставлено 416 тысяч доз вакцины.
Первым этапом вакцинировано более 392 тысяч человек, вторым этапом – 303 тысячи. Процент использования поставленной вакцины составляет 92%, исполнение плана вакцинации - 42%.
Ранее глава РК Сергей Аксенов назвал негативной динамику заболеваемости COVID-19 в Крыму. За прошедшую неделю в регионе выявлено более 2767 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, это максимальное количество в регионе с начала пандемии.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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