В Крыму строитель-мошенник обманул пенсионерку на полмиллиона рублей

В Сакском районе Крыма сотрудники полиции задержали подозреваемого в растрате полумиллиона рублей, принадлежащих пенсионерке, сообщила пресс-служба МВД по республике.

По данным ведомства, женщина наняла 35-летнего строителя из Евпатории для ремонта своего дома, обговорив с ним объем работ и сумму для приобретения стройматериалов. Пенсионерка частями несколько раз передавала мастеру деньги, на которые он должен был купить все необходимое. Однако, отштукатурив одну стену, мужчина скрылся.

Полицейским удалось задержать злоумышленника. По его словам, он взял у потерпевшей 550 тысяч рублей, большую часть из которых потратил на погашение своих долгов и другие личные нужды.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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