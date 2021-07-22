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Происшествия

В Гурзуфе мопедист сбил 5-летнего мальчика

13:10 четверг, 22 июля 2021
Ялта

5-летний ребенок выбежал на проезжую часть в Гурзуфе, после чего на него наехал мопед.

Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по Крыму и Севастополю.

«Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия. Женщина со своими детьми — 5-летним сыном и 2-летней дочерью — шла к пляжу. В какой-то момент мать отвлеклась, и мальчик выбежал на автодорогу, по которой ехал мопед. Водитель транспортного средства, не успел сманеврировать и допустил наезд на малыша», — говорится в сообщении.

В результате происшествия мальчик сломал ногу.

Двое росгвардейцев оказали помощь пострадавшему ребенку: остановили движение транспорта, вызвали экстренные службы и до приезда медиков оказывали доврачебную помощь.

Водитель транспортного средства передан инспекторам ГИБДД, ребенок госпитализирован.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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