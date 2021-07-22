Происшествия
В Евпатории мошенник выманил у двух клиентов СТО более миллиона рублей
Сотрудник автосервиса выманил более 1 млн рублей, представляясь владельцем СТО.
Он предлагал сделать денежный вклад в якобы его бизнес, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Мошенник предлагал купить дорогостоящее оборудование диагностики, а в дальнейшем получать процент от ремонтов.
«После получения оговоренной суммы в 400 тысяч рублей обманщик на протяжении полугода никакого оборудования не приобрел, а возвращать деньги отказался.
Аналогичную схему он использовал со своей второй жертвой, получив от нее предоплату в размере уже 720 тысяч рубелей», — рассказали в пресс-службе.
Допрошенный 36-летний ранее неоднократно судимый сотрудник евпаторийского СТО при задержании признался и пояснил, что не собирался ничего приобретать, а деньги потратил на свои нужды.
Ранее сообщалось, что крымчанину грозит 5 лет тюрьмы за кражу дорогого кофейного аппарата.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму задержали похитителей денег с банковских карт. В Симферополе полицейские задержали двух крымчан, подозреваемых в краже денег с банковских карт. Один из них – несовершеннолетний.
Телефонные мошенники за три дня развели крымчан на 1,3 млн рублей. В течение трех прошедших суток сотрудники крымской полиции зарегистрировали 15 фактов дистанционных мошенничеств, сумма ущерба превысила 1,3 млн рублей.
Юноша вынес дорогой кассовый аппарат из магазина в Бахчисарае. В полицию Бахчисарая обратился предприниматель с сообщением о краже из его магазина.
Жительница Севастополя купила у мошенников авиабилет через сайт-двойник. Женщина перевела на счета мошенников около 9 тысяч рублей за несуществующие авиабилеты.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 21 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 391 случай новой коронавирусной инфекции.
Аксенов выгнал с должности мэра Керчи
Глава администрации Керчи Сергей Бороздин подал в отставку.
Какой сегодня праздник 22 июля фото
Сегодня, 22 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
На трассе Севастополь - Ялта произошло массовое ДТП: пятеро погибших
Массовое ДТП произошло сегодня вечером на трассе Севастополь – Ялта недалеко от горы Гасфорта.
19 июля
Власти не исключают закрытия турсезона в Крыму
24 часа назад
Популярный крымский курорт бьет все рекорды по распространению коронавируса
В Крыму сохраняется негативная динамика развития эпидемии коронавируса.