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Происшествия

В Евпатории мошенник выманил у двух клиентов СТО более миллиона рублей

10:41 четверг, 22 июля 2021
Евпатория

Сотрудник автосервиса выманил более 1 млн рублей, представляясь владельцем СТО.

Он предлагал сделать денежный вклад в якобы его бизнес, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Мошенник предлагал купить дорогостоящее оборудование диагностики, а в дальнейшем получать процент от ремонтов.

«После получения оговоренной суммы в 400 тысяч рублей обманщик на протяжении полугода никакого оборудования не приобрел, а возвращать деньги отказался.

Аналогичную схему он использовал со своей второй жертвой, получив от нее предоплату в размере уже 720 тысяч рубелей», — рассказали в пресс-службе.

Допрошенный 36-летний ранее неоднократно судимый сотрудник евпаторийского СТО при задержании признался и пояснил, что не собирался ничего приобретать, а деньги потратил на свои нужды.

Ранее сообщалось, что крымчанину грозит 5 лет тюрьмы за кражу дорогого кофейного аппарата.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму задержали похитителей денег с банковских карт. В Симферополе полицейские задержали двух крымчан, подозреваемых в краже денег с банковских карт. Один из них – несовершеннолетний.

Телефонные мошенники за три дня развели крымчан на 1,3 млн рублей. В течение трех прошедших суток сотрудники крымской полиции зарегистрировали 15 фактов дистанционных мошенничеств, сумма ущерба превысила 1,3 млн рублей.

Юноша вынес дорогой кассовый аппарат из магазина в Бахчисарае. В полицию Бахчисарая обратился предприниматель с сообщением о краже из его магазина.

Жительница Севастополя купила у мошенников авиабилет через сайт-двойник. Женщина перевела на счета мошенников около 9 тысяч рублей за несуществующие авиабилеты.

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