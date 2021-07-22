В Азовском море - нашествие крупных медуз

фото © Новости Крыма

Большое количество медуз в прибрежной зоне Азовского моря объясняется благоприятными для них условиями: жаркой погодой, повышенной соленостью воды и достаточной кормовой базой.

Такое мнение выразил старший научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат биологических наук Владимир Саяпин.

О нашествии в соцсетях сообщили очевидцы. Они опубликовали фото и видео большого количества медуз в прибрежной зоне Азовского моря, утверждая, что некоторые из них достигают 40 сантиметров в диаметре и имеют фиолетовый оттенок. По словам Саяпина, большая часть этих медуз – это корнероты, которые обитают в Черном море и заходят в Азовское.

«Как только для них складывается благоприятная температура воды, соленость и достаточная кормовая база, они дают вспышку численности», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас из-за жары вода уже достаточно прогрелась, а соленость повысилась до оптимальных для медуз значений из-за малого стока воды в Азовское море из Дона и Кубани. Кроме того, за последние 20-25 лет в Азовском море значительно снизилось количество планктоноядных рыб, таких, как, например, тюлька и хамса.

«Эти рыбы являются промысловыми, и количество их год от года снижается. Из-за этого значительная часть зоопланктона остается в качестве кормовой базы для желетелых, которые начинают массово размножаться», - пояснил Саяпин.

И подчеркнул, что такая ситуация не нова, она повторяется уже третий год и вполне вероятно, что тенденция сохранится. Увеличение количества медуз, считает ученый, продлится в течение месяца или даже дольше, в зависимости от погодных условий и других факторов. На этот период он рекомендует в местах массового купания людей установить боновые заграждения, которые будут задерживать хотя бы наиболее крупные особи. Именно они могут обжечь человека, вызвав серьезные реакции у аллергиков и детей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

На пляже в Балаклаве возможен новый оползень. В Балаклаве на пляже Васили возможен повторный сход грунта, поэтому находиться в этом месте опасно.

Ученый рассказал, почему на пляжах Крыма нашествие божьих коровок. Пока крымчане радуются прибывшей воде после наводнения, туристы не устают жаловаться на нашествие насекомых. На этот раз пляжи атаковали божие коровки.

В Крыму нашествие пауков и божьих коровок. Крымчане жалуются на массовое нашествие божьи коровок на пляжах Новофедоровки, Николаевки и на Тарханкуте.

Изношенность очистных в Крыму грозит экологической катастрофой. Изношенность очистной инфраструктуры в Крыму является серьезной угрозой.