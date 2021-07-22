Власть
У предпринимателя в Ялте забрали 15 детских дрифт-каров и 8 электромобилей
В ходе рейда на набережной Ялты сотрудники департамента муниципального контроля совместно с полицией остановили работу точки по прокату детских автомобилей и дрифт-картов, и убрали стойку по продаже экскурсионных билетов.
«На склад МУП «ОУК» на ответственное хранение перемещено 8 электромобилей, 12 дрифт-картов и одна стойка по продаже экскурсионных билетов», — сообщил главный специалист департамента муниципального контроля Роман Ларин и добавил, что помимо этого, у дома №5 по улице Московской была остановлена работа точка по продаже овощей – они также перемещены на ответственное хранение.
Роман Ларин также сообщил, что все имущество было перемещено на склад как бесхозное, чтобы вернуть его, собственники должны явиться в департамент муниципального контроля для составления протокола.
«Рейды проводим не реже чем раз в три дня, иногда сами, но большей частью совместно с сотрудниками полиции, работу усиливаем», — заключил главный специалист департамента муниципального контроля Администрации города Ялта.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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