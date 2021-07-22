Туристы массово уничтожают лаванду в Крыму

фото © Злой крымчанин|ВКонтакте

Пользователи соцсетей жестко раскритиковали гостей аэропорта «Симферополь», обрывающих лаванду в ландшафтном парке воздушной гавани Крыма.

«Невинные» вандалы попали под прицелы фотокамер.

«Ничего необычного, просто туристы обрывают лаванду с клумб Симферопольского аэропорта. Увезти с собой кусочек Крыма любой ценой», — написали очевидцы в группе «Злой крымчанин» во «ВКонтакте».

Мнения комментаторов, как всегда, разделились. Одни обвинили приезжих в вандализме, другие заметили, что лавандой на этом «поле» могут запасаться и крымчане. Между тем большинство согласились, что рвать специально высаженные растения как минимум дико.

«Это лавандовое поле было создано для красоты, а не для того чтобы каждый турист рвал себе букетик на память, который в итоге тоже выкинет! Туда вложен большой человеческий труд, который нужно ценить», — негодуют пользователи.

Нашлись и те, кто встал на защиту «флористов»: «Ничего не дикари. Все рвут лаванду. Для этого и растет. Что вы все обзываетесь. Ярлыки навешиваете».

В пресс-службе аэропорта «Симферополь» подтвердили, что, действительно, посетители воздушных ворот Крыма часто неаккуратно ведут себя на лавандовом поле: рвут и затаптывают растения.

«Нам приятно, что ландшафтный парк стал еще одной точкой притяжения для туристов в аэропорту. Он как раз был создан для того, чтобы радовать посетителей своей красотой и ароматом. Дарить возможность увезти с собой фотографии крымского Прованса. Призываем всех бережней относиться к этому рукотворному уголку крымской природы, чтобы он и дальше продолжал радовать посетителей», — отметили в аэропорту.

В тексте использованы материалы: Форпост

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