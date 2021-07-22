Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Минздраве Крыма объяснили почему сорван план вакцинации ● Популярный крымский курорт бьет все рекорды по распространению коронавируса ● В Ялте усилят эпидконтроль в ночное время ● Аксенов обещают жестоко наказать владельцев кафе за нарушения актиковидных мер ● Пугающие цифры: в Крыму назвали данные о смертности от штамма «дельта»
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © iz.ru
За 21 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 391 случай новой коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 104 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3124 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 413 человека, выздоровевших за весь период – 48 095 человек.
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