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Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

10:00 четверг, 22 июля 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © iz.ru

За 21 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 391 случай новой коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 104 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3124 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 413 человека, выздоровевших за весь период – 48 095 человек.

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Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

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