Рыбаков Севастополя призвали спасти бычков от бессмысленной смерти

Рыбакам Севастополя, а также Республики Крым, Краснодарского края и Ростовской области рекомендовано начать вылов бычков в Азовском море, включая Таганрогский залив. Из-за сильной жары с этого дня в акватории объявлен заморный период.

Об этом сообщает Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.

«Объявить с 20 июля 2021 года начало заморного периода в Азовском море и Таганрогском заливе и разрешить российским пользователям осуществлять добычу бычков в разрешенном для их промысла механизированными драгами районе Азовского моря», - говорится в приказе ведомства.

Такое решение было принято «в целях исключения непроизводительной гибели бычков».

Заморным периодом называется чрезвычайная ситуация, когда из-за высокой температуры, в воде падает содержание кислорода, что приводит к гибели рыбы.

17 июля на полуострове было объявлено экстренное предупреждение из-за аномальной жары, которую принесли тропические воздушные массы.

Тема биологического разнообразия акватории Севастополя и факторов, которые на него влияют, в последнее время регулярно попадает в поле зрения СМИ. Так, строительство Крымского моста дало незапланированный эффект - в акваторию Севастополя вернулся пиленгас. Об этом рассказал подводный охотник Сергей Босов.

По заявлениям ученых, видовое разнообразие и численность популяций рыб в Черном море сейчас восстанавливается после ущерба, нанесенного траловым ловом в 70-90 годы прошлого века. Подробнее об этом читайте в материале: «Рыба моя». Что происходит на рыбной кухне Севастополя.

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