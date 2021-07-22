Власть
Рыбаков Севастополя призвали спасти бычков от бессмысленной смерти
Рыбакам Севастополя, а также Республики Крым, Краснодарского края и Ростовской области рекомендовано начать вылов бычков в Азовском море, включая Таганрогский залив. Из-за сильной жары с этого дня в акватории объявлен заморный период.
Об этом сообщает Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.
«Объявить с 20 июля 2021 года начало заморного периода в Азовском море и Таганрогском заливе и разрешить российским пользователям осуществлять добычу бычков в разрешенном для их промысла механизированными драгами районе Азовского моря», - говорится в приказе ведомства.
Такое решение было принято «в целях исключения непроизводительной гибели бычков».
Заморным периодом называется чрезвычайная ситуация, когда из-за высокой температуры, в воде падает содержание кислорода, что приводит к гибели рыбы.
17 июля на полуострове было объявлено экстренное предупреждение из-за аномальной жары, которую принесли тропические воздушные массы.
Тема биологического разнообразия акватории Севастополя и факторов, которые на него влияют, в последнее время регулярно попадает в поле зрения СМИ. Так, строительство Крымского моста дало незапланированный эффект - в акваторию Севастополя вернулся пиленгас. Об этом рассказал подводный охотник Сергей Босов.
По заявлениям ученых, видовое разнообразие и численность популяций рыб в Черном море сейчас восстанавливается после ущерба, нанесенного траловым ловом в 70-90 годы прошлого века. Подробнее об этом читайте в материале: «Рыба моя». Что происходит на рыбной кухне Севастополя.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин получил условный срок за вылов рыбы в Азовском море. Ленинский районный суд Крыма приговорил руководителя рыболовной бригады к условному сроку за незаконный вылов водных биологических ресурсов в Азовском море.
Стало известно сколько рыбы разрешают ловить в Крыму. В Крыму сняты основные запреты на вылов рыбы в море и пресных водоемах, однако это не означает, что ловить можно в неограниченных количествах и в любом месте.
В Черном море пропала рыба. Снижение объемов вылова рыбы в Азово-Черноморском бассейне может быть связано с биологическими причинами, а также с переловом.
Рыбоохрана Крыма готовится к нерестовым рейдам. На Крымском полуострове с 1 апреля по 31 мая будет действовать запрет на добычу пресноводной рыбы – у нее начинается массовый нерест.
Резкий скачок COVID-19 в Севастополе: новый суточный рекорд
В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 142 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 21 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 391 случай новой коронавирусной инфекции.
Аксенов выгнал с должности мэра Керчи
Глава администрации Керчи Сергей Бороздин подал в отставку.
На трассе Севастополь - Ялта произошло массовое ДТП: пятеро погибших
Массовое ДТП произошло сегодня вечером на трассе Севастополь – Ялта недалеко от горы Гасфорта.
19 июля
Власти Крыма не против вакцинации жителей полуострова в Украине
В министерстве здравоохранения российского правительства Крыма сообщили, что вакцинация крымчан от коронавирусной инфекции в Украине будет признаваться на полуострове в случае, если прививка сделана «официально зарегистрированными вакцинами и курс состоял из получения двух доз».