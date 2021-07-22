Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Крыма не против вакцинации жителей полуострова в Украине ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Минздраве Крыма объяснили почему сорван план вакцинации ● Популярный крымский курорт бьет все рекорды по распространению коронавируса ● В Ялте усилят эпидконтроль в ночное время
Резкий скачок COVID-19 в Севастополе: новый суточный рекорд
фото © strana.ua
В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 142 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
Это новый максимум за весь период пандемии в регионе. Ранее наибольший суточный прирост заболевших COVID-19 фиксировался 21 июля и составил 136 человек.
За сутки 106 человек выписаны с выздоровлением, пятеро пациентов скончались.
Всего в Севастополе с начала пандемии выявлено 19 319 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. 16 938 выздоровели, 812 умерли.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 21 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 391 случай новой коронавирусной инфекции.
Крымстат: на полуострове резко выросла смертность. Естественная убыль населения продолжает наблюдаться в Крыму.
Популярный крымский курорт бьет все рекорды по распространению коронавируса. В Крыму сохраняется негативная динамика развития эпидемии коронавируса.
В Ялте усилят эпидконтроль в ночное время. Янина Павленко анонсировала усиление проверок соблюдения требований Роспотребнадзора в ночное время.
Резкий скачок COVID-19 в Севастополе: новый суточный рекорд
В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 142 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 21 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 391 случай новой коронавирусной инфекции.
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Власти Крыма не против вакцинации жителей полуострова в Украине
В министерстве здравоохранения российского правительства Крыма сообщили, что вакцинация крымчан от коронавирусной инфекции в Украине будет признаваться на полуострове в случае, если прививка сделана «официально зарегистрированными вакцинами и курс состоял из получения двух доз».