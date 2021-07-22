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Коронавирус в Крыму

Резкий скачок COVID-19 в Севастополе: новый суточный рекорд

Резкий скачок COVID-19 в Севастополе: новый суточный рекорд

фото © strana.ua

В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 142 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Это новый максимум за весь период пандемии в регионе. Ранее наибольший суточный прирост заболевших COVID-19 фиксировался 21 июля и составил 136 человек.

За сутки 106 человек выписаны с выздоровлением, пятеро пациентов скончались.

Всего в Севастополе с начала пандемии выявлено 19 319 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. 16 938 выздоровели, 812 умерли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 21 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 391 случай новой коронавирусной инфекции.

Крымстат: на полуострове резко выросла смертность. Естественная убыль населения продолжает наблюдаться в Крыму.

Популярный крымский курорт бьет все рекорды по распространению коронавируса. В Крыму сохраняется негативная динамика развития эпидемии коронавируса.

В Ялте усилят эпидконтроль в ночное время. Янина Павленко анонсировала усиление проверок соблюдения требований Роспотребнадзора в ночное время.

Коронавирус в Крыму
Резкий скачок COVID-19 в Севастополе: новый суточный рекорд

Резкий скачок COVID-19 в Севастополе: новый суточный рекорд

В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 142 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 21 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 391 случай новой коронавирусной инфекции.

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