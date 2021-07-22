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Происшествия

Резкий рост IT-преступлений наблюдается в Крыму

11:26 четверг, 22 июля 2021
Резкий рост IT-преступлений наблюдается в Крыму

фото © gazeta.ru

Резкий рост преступлений в сфере IT наблюдается в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«За минувшие сутки в Республике Крым сотрудниками полиции принято от потерпевших 16 заявлений по фактам преступных деяний, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Общий ущерб, нанесенный гражданам, превысил 720 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Чаще всего злоумышленники выведывают у крымчан персональные данные и пароли из SMS и используют эти сведения для списания денег со счета или оплаты товаров в интернет-магазинах.

Другим распространенным видом преступлений стало использование чужой банковской карты для совершения бесконтактных оплат в магазинах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанину грозит пять лет тюрьмы за кражу дорогого кофейного аппарата. Предприниматель обратился в полицию Симферополя с заявлением о том, что вор ночью вскрыл роллет его торгового павильона и украл кофейный аппарат стоимостью более 150 тысяч рублей.

В Крыму задержали похитителей денег с банковских карт. В Симферополе полицейские задержали двух крымчан, подозреваемых в краже денег с банковских карт. Один из них – несовершеннолетний.

Телефонные мошенники за три дня развели крымчан на 1,3 млн рублей. В течение трех прошедших суток сотрудники крымской полиции зарегистрировали 15 фактов дистанционных мошенничеств, сумма ущерба превысила 1,3 млн рублей.

Юноша вынес дорогой кассовый аппарат из магазина в Бахчисарае. В полицию Бахчисарая обратился предприниматель с сообщением о краже из его магазина.

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