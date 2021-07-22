Происшествия
Резкий рост IT-преступлений наблюдается в Крыму
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Резкий рост преступлений в сфере IT наблюдается в Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
«За минувшие сутки в Республике Крым сотрудниками полиции принято от потерпевших 16 заявлений по фактам преступных деяний, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Общий ущерб, нанесенный гражданам, превысил 720 тысяч рублей», – говорится в сообщении.
Чаще всего злоумышленники выведывают у крымчан персональные данные и пароли из SMS и используют эти сведения для списания денег со счета или оплаты товаров в интернет-магазинах.
Другим распространенным видом преступлений стало использование чужой банковской карты для совершения бесконтактных оплат в магазинах.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанину грозит пять лет тюрьмы за кражу дорогого кофейного аппарата. Предприниматель обратился в полицию Симферополя с заявлением о том, что вор ночью вскрыл роллет его торгового павильона и украл кофейный аппарат стоимостью более 150 тысяч рублей.
В Крыму задержали похитителей денег с банковских карт. В Симферополе полицейские задержали двух крымчан, подозреваемых в краже денег с банковских карт. Один из них – несовершеннолетний.
Телефонные мошенники за три дня развели крымчан на 1,3 млн рублей. В течение трех прошедших суток сотрудники крымской полиции зарегистрировали 15 фактов дистанционных мошенничеств, сумма ущерба превысила 1,3 млн рублей.
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