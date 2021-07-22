Происшествия
Ребенка эвакуировали в больницу с тропы Голицына в Крыму
Ребенку стало плохо во время прогулки по тропе Голицына в поселке Новый Свет под Судаком, мальчик упал в обморок и его отец был вынужден вызвать на помощь спасателей.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Как рассказал отец мальчика, его десятилетнего сына начало тошнить и он упал в обморок. На место оперативно прибыла дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».
«Пострадавший был обнаружен на туристической тропе горы Коба-Кая с признаками солнечного удара. Сотрудниками чрезвычайного ведомства была оказана доврачебная помощь, после чего на носилках ребенка транспортировали к Центральному пляжу и передали сотрудникам скорой медицинской помощи», - рассказали в МЧС.
В тексте использованы материалы: Форпост
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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