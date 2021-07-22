Общество
Прогноз погоды в Крыму на четверг 22 июля
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 22 июля.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (крупный град), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - прочие опасности (местами крупный град), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (местами северо-западный 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (северо-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (северо-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гроза (гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 23, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 91 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 22 до 26, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 73 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 24, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-западный 26 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 84 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 88 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 23 до 27, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 91 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 25, ночью от 21 до 23 градусов. Ветер западный 20 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 92 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 24, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер западный 20 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 93 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью от 21 до 23 градусов. Ветер западный 21 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 93 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 19, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 93 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 21, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 96 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 24 до 29 градусов тепла. По городам: в Алуште - 27, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 29, в Керчи - 29, в Николаевке - 26, в Севастополе - 25, в Судаке - 27, на Тарханкуте - 26, в Феодосии - 28, в Ялте - 27 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 27, в Египте - 28, на Кипре - 27, в Одессе - 27, в Сочи - 26, в Турции - 28, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.
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