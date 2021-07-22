Власть
Поклонская хочет снова стать прокурором Крыма
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Депутат Госдумы России Наталья Поклонская хочет снова стать прокурором Крыма.
Об этом она заявила на пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня».
«Если я буду работать в Крыму, то для себя вижу только одну должность – это моя родная должность – прокурор Крыма», – сказала Поклонская.
Она отметила, что в Крыму «нужен баланс сил», так как главе Крыма Сергею Аксенову «сложно бороться с коррупцией и чиновничьим беспределом».
При этом Поклонская отметила, что окончательное решение о том, где она будет работать после ухода из Госдумы, еще не принято.
Ранее депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская опровергла появившуюся в российских Telegram-каналах и СМИ информацию о том, что она может занять пост министра экологии и природных ресурсов Крыма.
Поклонская сообщала ранее, что не будет принимать участие в новых выборах в Госдуму России.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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