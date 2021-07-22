Под Керчью в ходе раскопок Акры археологи обнаружили бронзовую печатку

Ювелирное изделие из бронзы дожидалось своего часа под солидным слоем ила и морской воды.

Археологи нашли перстень на подводной части древнего городища. Фото: Елена Арсентьева

Ученые исследуют древнегреческий город Акра, расположенный в 40 километрах от Керчи, вблизи сел Заветное и Яковенково, передает «КП-Крым».

«На перстне-печатке изображена женщина, принимающая омовение. Она сидит на корточках и держит в руках круглый предмет. Без одежды, а волосы закрыты неким головным убором. На перстне изображена не богиня любви. Афродита — так археологи называют изображение женщины на корточках, совершающей омовение», — рассказала Елена Арсентьева, научный сотрудник Государственного Эрмитажа, участник археологической экспедиции.

Перстень с прелестницей, которая не может похвалиться модельной фигурой — древние греки отдавали предпочтение женщинам в теле, это не просто ювелирное украшение, его использовали для опечатывания документов или кладовых. Выпуклая поверхность позволяла оставлять оттиск в воске или глине, и получалась своеобразная древнегреческая пломба.

«За 10 лет археологических раскопок Акры, это второе ювелирное украшение, первым стала золотая сережка. Изучаются ведь жилые кварталы, а не захоронения, поэтому чаще всего попадается различная домашняя утварь и предметы быта, среди которых много керамики — осколки кувшинов, посуды, амфор. Среди находок есть и хорошо сохранившиеся гребни из дерева, которые морская вода каким-то образом законсервировала», — отмечает ученый.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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