На ремонт дорог Крыма после наводнений хотят освоить пару млрд рублей

Более 2 миллиардов рублей планируется потратить на восстановительные работы на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры Крыма, которые пострадали от июньских наводнений.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил министр транспорта республики Евгений Исаков.

«Пока определен предварительный, не совсем правильно говорить ущерб, объем восстановительных работ, это чуть более 2 миллиардов рублей. Ожидаем что в ближайшее время эти цифры будут утверждены на уровне правительства, и мы сможем приступить к восстановлению дорог, искусственных сооружений, водопропускных труб, пострадавших при ЧС», – сказал министр.

Эта сумма была определена после завершения работы комиссии, в составе которой были представители Федерального дорожного агентства и министерства транспорта России. По итогам работы комиссии установлено, что пострадало порядка 200 объектов дорожной инфраструктуры в Ялте, Керчи, а также Ленинском, Кировском и Бахчисарайском районах.

Во второй половине июня текущего года из-за обильных осадков в Крыму от подтоплений пострадал 41 населенный пункт в пяти муниципалитетах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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