Происшествия
Мошенница «продала» арестованную недвижимость в Крыму на 4,6 млн рублей
55-летняя мошенница из Ростовской области «продала» 53-летнему жителю Санкт-Петербурга недвижимость в Крыму на 4 млн 600 тысяч рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
«Злоумышленница предложила потерпевшему приобрести в Симферополе два объекта недвижимости – жилое и нежилое помещение, под офис. Она показала ему два помещения и взяла предоплату в сумме 4 миллиона 600 тысяч рублей. Однако женщина не сообщила покупателю о том, что недвижимость находится под арестом у государства», — рассказали в пресс-службе.
Получив деньги, злоумышленница перестала выходить на связь. Когда правоохранители задержали ее, выяснилось, что женщина уже была судима за мошенничество и подделку документов. За новое преступление ее грозит до 10 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что на телефоны крымчан началась массовая атака мошенников с целью похищения средств с банковских карт.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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