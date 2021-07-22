Мошенница «продала» арестованную недвижимость в Крыму на 4,6 млн рублей

55-летняя мошенница из Ростовской области «продала» 53-летнему жителю Санкт-Петербурга недвижимость в Крыму на 4 млн 600 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«Злоумышленница предложила потерпевшему приобрести в Симферополе два объекта недвижимости – жилое и нежилое помещение, под офис. Она показала ему два помещения и взяла предоплату в сумме 4 миллиона 600 тысяч рублей. Однако женщина не сообщила покупателю о том, что недвижимость находится под арестом у государства», — рассказали в пресс-службе.

Получив деньги, злоумышленница перестала выходить на связь. Когда правоохранители задержали ее, выяснилось, что женщина уже была судима за мошенничество и подделку документов. За новое преступление ее грозит до 10 лет тюрьмы.

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В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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