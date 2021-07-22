Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +22
море +26

Происшествия

Мошенница «продала» арестованную недвижимость в Крыму на 4,6 млн рублей

14:37 четверг, 22 июля 2021

55-летняя мошенница из Ростовской области «продала» 53-летнему жителю Санкт-Петербурга недвижимость в Крыму на 4 млн 600 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«Злоумышленница предложила потерпевшему приобрести в Симферополе два объекта недвижимости – жилое и нежилое помещение, под офис. Она показала ему два помещения и взяла предоплату в сумме 4 миллиона 600 тысяч рублей. Однако женщина не сообщила покупателю о том, что недвижимость находится под арестом у государства», — рассказали в пресс-службе.

Получив деньги, злоумышленница перестала выходить на связь. Когда правоохранители задержали ее, выяснилось, что женщина уже была судима за мошенничество и подделку документов. За новое преступление ее грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что на телефоны крымчан началась массовая атака мошенников с целью похищения средств с банковских карт.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Резкий рост IT-преступлений наблюдается в Крыму. Резкий рост преступлений в сфере IT наблюдается в Крыму.

В Евпатории мошенник выманил у двух клиентов СТО более миллиона рублей. Сотрудник автосервиса выманил более 1 млн рублей, представляясь владельцем СТО.

Крымчанину грозит пять лет тюрьмы за кражу дорогого кофейного аппарата. Предприниматель обратился в полицию Симферополя с заявлением о том, что вор ночью вскрыл роллет его торгового павильона и украл кофейный аппарат стоимостью более 150 тысяч рублей.

В Крыму задержали похитителей денег с банковских карт. В Симферополе полицейские задержали двух крымчан, подозреваемых в краже денег с банковских карт. Один из них – несовершеннолетний.

Коронавирус в Крыму
Резкий скачок COVID-19 в Севастополе: новый суточный рекорд

Резкий скачок COVID-19 в Севастополе: новый суточный рекорд

В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 142 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 21 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 391 случай новой коронавирусной инфекции.

Власть
Аксенов выгнал с должности мэра Керчи

Аксенов выгнал с должности мэра Керчи

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин подал в отставку.

Коронавирус в Крыму
Власти Крыма не против вакцинации жителей полуострова в Украине

Власти Крыма не против вакцинации жителей полуострова в Украине

В министерстве здравоохранения российского правительства Крыма сообщили, что вакцинация крымчан от коронавирусной инфекции в Украине будет признаваться на полуострове в случае, если прививка сделана «официально зарегистрированными вакцинами и курс состоял из получения двух доз».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации