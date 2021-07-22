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Власть

Мэр Сак назвал недовольных его работой людей придурками

21:04 четверг, 22 июля 2021
Саки
Мэр Сак назвал недовольных его работой людей придурками

фото © www.saki.ru

Позже Александр Овдиенко заявил, что речь идет о пяти жителях, которые постоянно «смакуют» городские проблемы в своих соцсетях.

«В то время как некоторые с завидным упорством придурков радуются каждой упавшей ветке, разбитой или перевернутой урне, просевшей плитке и другим «временным неурядицам», коммунальщики постоянно наводят порядок на улицах города Саки», написал на своей странице в Facebook местный мэр Александр Овдиенко.

«Вопрос состоит уже, в большей мере, не просто в «побелить/покрасить», а «вычухать» город от многолетних проблем - покосившиеся знаки, гнутые ограждения, дико разрастающиеся кустарники, деревья, поросль... Всего не перечислить. Но не заметить явных перемен к лучшему нельзя», - написал Овдиенко.

Он поблагодарил людей, которые подсказывают властям о «вечных проблемах» и сами принимают участие в их решении.

«Совместная работа, конструктивное общение только это способствует правильной расстановке приоритетов и эффективной общей работе...», - написал градоначальник.

Пользователь социальной сети Facebook Виктор Данильченко опубликовал в группе «Обращения к Главе Республики Крым Аксенову С.В.» пост с просьбой к губернатору научить Овдиенко русскому языку и покосу травы.

В комментарии Александр Овдиенко заявил, что есть определенные люди, которые на своих страницах в социальных сетях постоянно «смакуют» и «радуются» городским проблемам. Именно их он и сравнил с придурками.

«Речь идет о пяти жителях. Не знаю, общественники они там или кто», - сказал мэр Сак.

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