Крымстат: на полуострове резко выросла смертность

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Естественная убыль населения продолжает наблюдаться в Крыму.

В январе - мае 2021 года она составила 5,9 тыс. человек, и по сравнению с тем же периодом 2020 года убыль населения выросла на 43%, сообщает Крымстат.

Так, по итогам января-мая текущего года число родившихся уменьшилось на 1,1% - до 7,1 тыс. человек, а вот число умерших выросло на 11,5% - до 13,0 тыс. человек. Таким образом, смертность в Крыму превысила рождаемость в 1,8 раза.

За этот же период в Крыму было зарегистрировано 3,4 тыс. браков, - это на 36% больше, чем за тот же период 2020. При этом на 25% также увеличилось число разводов. По статистике получается, что распадается 75% браков.

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