Крымский коммерсант попытался за два млн рублей подкупить сотрудника ФСИН

Крымский предприниматель обвиняется в даче взятки сотруднику регионального управления ФСИН.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации. В настоящее время органами следствия ему предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу в крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ)», – сообщила Постнова.

Возглавляемая мужчиной фирма в рамках контракта поставила в управление ФСИН оборудование с нарушениями, что выявили в результате проверки. «Директор фирмы передал сотруднику УФСИН часть взятки за бездействие с его стороны, а именно: за утрату части материалов проверки, прекращение ее проведения и не направление документов в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Сотрудник УФСИН отказался от взятки и действовал в соответствии с законодательством», – уточнила официальный представитель управления СК.

Коммерсанта задержали сотрудники ФСБ. Общая сумма взятки составила 2 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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