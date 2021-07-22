Происшествия
Крымчанину грозит пять лет тюрьмы за кражу дорогого кофейного аппарата
Предприниматель обратился в полицию Симферополя с заявлением о том, что вор ночью вскрыл роллет его торгового павильона и украл кофейный аппарат стоимостью более 150 тысяч рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
По горячим следам правоохранители задержали 32-летнего жителя одного из сел Симферопольского района, который во всем признался и рассказал, что продал похищенный автомат за 80 тысяч рублей через сайт объявлений.
Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали при пожаре в многоэтажке в Феодосии.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Телефонные мошенники за три дня развели крымчан на 1,3 млн рублей. В течение трех прошедших суток сотрудники крымской полиции зарегистрировали 15 фактов дистанционных мошенничеств, сумма ущерба превысила 1,3 млн рублей.
Юноша вынес дорогой кассовый аппарат из магазина в Бахчисарае. В полицию Бахчисарая обратился предприниматель с сообщением о краже из его магазина.
Жительница Севастополя купила у мошенников авиабилет через сайт-двойник. Женщина перевела на счета мошенников около 9 тысяч рублей за несуществующие авиабилеты.
У 18-летнего крымчанина украли больше 100 тысяч под предлогом продажи машины. К симферопольским правоохранителям обратился 18-летний местный житель с заявлением о том, что его знакомый под предлогом продажи автомобиля ВАЗ 2105 украл у него деньги в размере 105 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
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