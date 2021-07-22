Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Резкий скачок COVID-19 в Севастополе: новый суточный рекорд ● Власти Крыма не против вакцинации жителей полуострова в Украине ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Минздраве Крыма объяснили почему сорван план вакцинации ● Популярный крымский курорт бьет все рекорды по распространению коронавируса
Крым может стать точкой притяжения для антипрививочников
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Для контроля за соблюдением противоэпидемиологических мер в Крыму, в том числе в объектах размещения, необходимо организовать мобильные бригады, которые будут пресекать случаи нарушения ограничительных мер туристами и крымчанами.
Об этом в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» рассказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.
По ее мнению, наличие таких выездных бригад поможет стабилизировать непростую эпидситуацию в регионе, которая может еще больше усугубиться на фоне введения дополнительных ограничительных мер для туристов в соседних с Крымом регионах – Севастополе и Краснодарском крае, в то время как в самой республике ужесточать ограничения для туристов пока не планируют.
«Крым еще немного продержится. Но на фоне Краснодарского края, который с 1 августа закрывает для непривитых свои курорты, и Севастополя, который уже закрылся с 16 июля – мы остаемся одним, по сути, островком, куда хлынут антипрививочники. И мы из и без того неблагополучного по этому вопросу региона окажемся еще более неблагополучным, потому что всех, кого не примут Краснодарский край и Севастополь, примет Крым. А тут уже речь идет о здоровье крымчан. И тут вопрос ответственности: мы выбираем курортный сезон в нынешних масштабах или мы выбираем безопасность», - заявила Бабий.
Она уточнила, что речь прежде всего идет о частном секторе и тех предпринимателях, которые на территории своих объектов размещения не принимают противоэпидемиологических мер.
«Мы видим, что ситуация не улучшается, и один человек, которого заселили, не потребовав у него ни ПЦР, ни справку на антитела, ни справку о вакцинации, может перезаразить даже в одном гостевом доле энное количество людей, и это приведет к локальной, но вспышке», - подчеркнула Бабий.
Ранее глава Минздрава РК Александр Остапенко назвал ситуацию с коронавирусом в Крыму контролируемой и заявил, что в этом курортном сезоне в регионе не планируют вводить обязательную вакцинацию туристов. Позиция может быть изменена только в том случае, если соответствующее решение будет принято на федеральном уровне, подчеркнул министр.
Вместе с тем более жесткие меры по приему на отдых туристов действуют в Севастополе и Краснодарском крае. В частности, с 16 июля для заселения в отели и гостиницы Севастополя взрослым туристам требуется предъявлять сертификат о сделанной прививке от коронавируса двумя компонентами либо справку о наличии антител, полученную не позднее, чем за тридцать дней до обустройства в объекте размещения.
На Кубани с 1 июля для туристов действует требование о предоставлении отрицательного ПЦР-теста, а с 1 августа заселять в объекты размещения будут только с сертификатом о вакцинации, справкой о перенесенном заболевании или отрицательным ПЦР-тестом. При наличии только ПЦР-теста отдыхающие обязаны сделать прививку от коронавирусной инфекции в течение 72 часов после прибытия.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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