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Крым дважды за лето побил рекорд потребления электроэнергии
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Крым два раза за лето побил рекорд потребления электроэнергии. Об этом сообщили в АО «Системный оператор Единой энергетической системы», передает «Интерфакс-Юг».
«Потребление мощности в энергосистеме Республики Крым и Севастополя 16 июля достигло 1348 МВт, что на 41 МВт выше предыдущего летнего максимума, пройденного накануне, и на 84 МВт больше значения предыдущего максимума в период экстремально высоких температур, зафиксированного 7 августа 2020 года. Крымская энергосистема прошла в этом году свой летний максимум уже во второй раз», – сообщили в компании.
Ранее «Крымэнерго» сообщило, что потребление электроэнергии в Крыму выросло на треть: из-за аномальной жары граждане активнее используют кондиционеры и вентиляторы, вызывая локальные перегрузки и аварии.
С 16 июля в Крыму действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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