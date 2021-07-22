Крым дважды за лето побил рекорд потребления электроэнергии

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Крым два раза за лето побил рекорд потребления электроэнергии. Об этом сообщили в АО «Системный оператор Единой энергетической системы», передает «Интерфакс-Юг».

«Потребление мощности в энергосистеме Республики Крым и Севастополя 16 июля достигло 1348 МВт, что на 41 МВт выше предыдущего летнего максимума, пройденного накануне, и на 84 МВт больше значения предыдущего максимума в период экстремально высоких температур, зафиксированного 7 августа 2020 года. Крымская энергосистема прошла в этом году свой летний максимум уже во второй раз», – сообщили в компании.

Ранее «Крымэнерго» сообщило, что потребление электроэнергии в Крыму выросло на треть: из-за аномальной жары граждане активнее используют кондиционеры и вентиляторы, вызывая локальные перегрузки и аварии.

С 16 июля в Крыму действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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